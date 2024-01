Casa nos EUA onde nasceu a Amazon está à venda

A casa onde Jeff Bezos fundou a Amazon, gigante do comércio online, está à venda e o comprador terá um pedaço da história da internet.

Bezos e sua esposa à época, MacKenzie Scott, alugavam essa casa de um andar e três quartos perto de Seattle no meio dos anos noventa, quando começaram a vender livros pela internet a partir da garagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a história da empresa, na garagem havia apenas um computador, material de escritório básico e uma mesa. No início, apenas livros eram distribuídos. A Amazon afirma que o primeiro foi "Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought".