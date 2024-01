Brasil registra recorde de 1.161 desastres naturais em 2023

"As mudanças do clima impactam diretamente no aumento da frequência e intensificação dos desastres", explicou à AFP, nesta terça-feira (23), o climatologista Francisco Eliseu Aquino, chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Segundo Aquino, tudo isso, combinado ao fenômeno meteorológico El Niño, gerou um aquecimento global adicional.

"Foi um ano ímpar em termos de recordes de temperatura, com ondas de calor e estiagem, e precipitações com inundação", acrescentou.

Em particular, o especialista aponta as devastadoras inundações provocadas por um ciclone que deixou mais de 50 mortos no sul do país, em setembro.

Em fevereiro de 2023, morreram também cerca de 60 pessoas por causa de deslizamentos de terra no litoral do estado de São Paulo,

Em contraste, outras regiões do país foram afetadas por uma seca histórica, especialmente na região da Amazônia.