Bombardeios russos contra a Ucrânia deixam oito mortos e dezenas de feridos

Pelo menos oito ucranianos morreram e cerca de 80 ficaram feridos em bombardeios russos que atingiram, na madrugada desta terça-feira (23), cidades como Kiev e Kharkiv, anunciaram as autoridades do país.

Outra pessoa morreu em Pavlograd, região central da Ucrânia, em um ataque que também deixou um ferido, segundo o dirigente regional, Serguei Lisak.

Em Karkhiv, um fotógrafo da AFP viu, esta manhã, socorristas evacuando feridos e procurando sobreviventes entre os escombros de um prédio em ruínas.

O ministro do Interior, Igor Klimenko, informou que 27 pessoas tinham sido resgatadas dos escombros nesta cidade do nordeste do país.

Em Kiev, 22 pessoas ficaram feridas, disse o prefeito da capital, Vitali Klitschko, acrescentando que "13 foram hospitalizadas, incluindo três crianças".

Segundo o ministro do Interior, uma pessoa hospitalizada se encontra em "estado de morte clínica", mas as autoridades da capital ainda não confirmaram esse óbito.

Em um bairro da capital, um edifício e vários veículos pegaram fogo, segundo a mesma fonte. A ogiva não detonada de um míssil também foi encontrada em um apartamento.