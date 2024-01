Bombardeios dos EUA contra grupos pró-iranianos no Iraque deixam ao menos 2 mortos

Pelo menos duas pessoas morreram em bombardeios reivindicados pelos Estados Unidos contra grupos armados pró-iranianos no Iraque, lançados em resposta aos ataques contra soldados americanos no país, declarou, nesta terça-feira (23), o chefe do Pentágono, Lloyd Austin.

Segundo duas fontes iraquianas, os bombardeios visaram as Brigadas de Hezbollah, um grupo que faz parte da Hashd al Shaabi, na região de Jurf al Sakhr, cerca de 60 km ao sul de Bagdá.

Além disso, atingiram a região de Al Qaim, na fronteira com a Síria, onde duas pessoas morreram.