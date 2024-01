Bombardeios contra grupos pró-iranianos no Iraque deixam ao menos 2 mortos (fontes de segurança)

Pelo menos duas pessoas morreram em ataques a posições de grupos armados pró-iranianos no Iraque, relataram nesta quarta-feira (2, noite de terça em Brasília) um funcionário de segurança e um alto funcionário do movimento de ex-paramilitares Hashd al Shaabi à AFP.

Segundo essas duas fontes, os ataques visaram as Brigadas de Hezbollah, um grupo que faz parte do Hashd al Shaabi, na área de Jurf al Sakhr, cerca de 60 km ao sul de Bagdá. Também atingiram a região de Al Qaim, na fronteira com a Síria, onde duas pessoas morreram.