Ucrânia diz ter derrubado oito drones russos à noite

A Ucrânia disse, nesta segunda-feira (22), que suas forças de defesa derrubaram oito drones lançados pelas forças russas contra o seu território.

"O inimigo atacou com oito drones do tipo Shahed-136/131 da região de Primorsko-Akhtarsk, da Federação Russa", informou a Força Aérea Ucraniana em um comunicado.

De acordo com a mesma fonte, os drones foram abatidos por sistemas de defesa em várias regiões do sul e do centro da Ucrânia.