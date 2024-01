Tempestade Isha deixa dois mortos e danos no Reino Unido e Irlanda

Na Irlanda do Norte, outro motorista morreu, também no domingo, em circunstâncias parecidas, após colidir com uma árvore que estava no chão, segundo a polícia.

Duas pessoas morreram em acidentes rodoviários e milhares de casas ficaram sem energia na Irlanda e no Reino Unido devido à tempestade Isha, que também causou perturbações nos transportes, anunciaram as autoridades.

Mais de 155.000 casas e empresas ainda estavam sem energia elétrica na Irlanda na tarde desta segunda-feira (22), segundo a administradora da rede energética do país, a ESB. De manhã, este número era de 235.000 casas e empresas afetadas.

Segundo a televisão pública irlandesa RTE, cerca de 150 voos, o equivalente a 25% da movimentação do dia, foram cancelados no aeroporto de Dublin no domingo (21), embora o tráfego tenha sido retomado esta manhã.

Na Irlanda do Norte, 24.000 clientes estavam sem energia nesta tarde, segundo o gestor da rede energética. Pela manhã esse número era de 45.000.

Algumas árvores em Dark Hedges, uma avenida de faias no condado de Antrim, na Irlanda do Norte, famosa pela série "Game of Thrones", também foram danificadas, e três delas, derrubadas pela tempestade, segundo informação do responsável pelo local.

Na ilha vizinha da Grã-Bretanha, mais de 45.000 clientes continuavam sem eletricidade no início desta tarde.

Na Escócia, as autoridades emitiram um alerta vermelho no domingo para ventos fortes e, na manhã desta segunda-feira, nenhum trem circulava, devido à queda de árvores nos trilhos e às inundações.