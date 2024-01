Soldados israelenses travam intensos combates com Hamas no sul de Gaza

Mais de 120 pessoas morreram no território palestino nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

Testemunhas relataram bombardeios mortais em Khan Yunis, a maior cidade do sul de Gaza, onde também foram registrados duros enfrentamentos entre soldados israelenses e combatentes islamistas do Hamas.

O Exército israelense travou nesta segunda-feira (22) duros combates contra o Hamas no sul de Gaza, onde as comunicações voltaram a ser cortadas. Israel está sob crescente pressão para aceitar acordos que permitam a libertação dos reféns e o fim da guerra.

No pátio do hospital Nasser, onde Israel afirma que altos comandantes do Hamas estão escondidos, moradores de Gaza enterraram corpos em uma vala comum, segundo a AFPTV.

"Lançaram bombas de gás contra nós, o que sufocou muitas pessoas", relatou Saadia Abu Taima, que perdeu sua neta.

Diante do acirramento dos confrontos, diversas famílias lotaram as estradas com destino a Rafah, na fronteira com o Egito, onde se amontoam milhares de deslocados.

Mais de 80% dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados pela guerra e enfrentam uma grave crise humanitária, segundo a ONU.

A operadora de telecomunicações Paltel indicou que os serviços em Gaza foram cortadas nesta segunda "devido à agressão em curso e em aumento", pela décima vez desde que começou o conflito.

A guerra eclodiu após o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, quando os islamistas mataram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseada em dados israelenses.