Sobe para 22 toneladas quantidade de cocaína apreendida na costa do Equador

A cocaína apreendida em uma megaoperação militar no fim de semana aumentou de 10 para 22 toneladas, informou o Exército do Equador nesta segunda-feira (22). Os militares estão mobilizados em todo o país em meio a uma guerra contra facções do narcotráfico.

Na operação, iniciada no domingo na cidade costeira de Vinces, na província de Los Ríos, a 200 km de Quito, forças militares encontraram "cerca de 22 toneladas de cloridrato de cocaína distribuídas em 733 volumes", comentou a instituição na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na véspera, o Exército confiscou 10 toneladas dentro de um porão em uma área rural e classificou a operação como uma das mais significativas "dos últimos tempos".