Semana de Alta-costura de Paris começa com desfiles inspirados no Oriente

A partir das vestimentas dos sultões do Império Otomano do Palácio de Topkaki, em Istambul, a artista concebeu uma decoração com reprodução dos vestidos.

A Semana da Alta-costura parisiense começou, nesta segunda-feira (22), com inspiração oriental, dos trajes de sultões turcos da Christian Dior aos turbantes de Rahu Mishra e ao uso do vime na coleção da espanhola Juana Martín.

Por ali desfilaram celebridades convidadas, como Natalie Portman, e do mundo pop, como Rihanna, além de Zendaya e o elenco de "The New Look", nova série da Apple TV sobre Christian Dior, que começa em fevereiro.

A Dior apresentou um desfile aparentemente simples, mas luxuoso em suas matérias-primas.

O moiré, tecido similar ao tafetá, tem a virtude de oferecer diferentes efeitos visuais à medida que a modelo se move. Foi com ele que Christian Dior apresentou uma de suas criações mais famosas, o vestido "La Cigale" ("A Cigarra"), em 1952.

A diretora artística da linha feminina da Dior, Maria Grazia Chiuri, retomou essa inspiração para reinterpretar a peça em tons bege, sem o corpete dos anos 1950.