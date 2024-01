Rússia acusa Ucrânia de atacar terminal de gás perto de São Petersburgo

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta segunda-feira (22), do ataque cometido na véspera contra o terminal de gás do porto de Ust Luga, perto de São Petersburgo, no lado russo do Mar Báltico.

"O regime de Kiev continua a mostrar sua face bestial ao atacar locais de infraestrutura civil", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas.