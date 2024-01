Ron DeSantis, de estrela em ascensão a candidato fracassado à Casa Branca

Com a ampliação do porte de armas e a proibição dos livros, Ron DeSantis se tornou um defensor dos conservadores americanos por sua agenda antiliberal, mas isso não foi suficiente para que disputasse a Casa Branca com Donald Trump, a quem o governador da Flórida deu seu apoio no domingo (21), ao suspender sua campanha.

Durante anos, DeSantis transformou seu estado na linha da frente da batalha pela alma dos Estados Unidos, apresentando-se como uma versão do trumpismo sem o caos que acompanha o ex-presidente, com uma dupla acusação criminal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas, embora DeSantis tenha mantido o segundo lugar nas pesquisas durante vários meses, Trump continua sendo o favorito entre as bases republicanas, que não viam razão para apoiar uma versão "light" do ex-presidente do movimento MAGA ("Make America Great Again") quando poderiam ter a verdadeira.