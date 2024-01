Reino Unido e EUA anunciam novas sanções contra 'financiadores' do Hamas

Reino Unido e Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (22), a adoção de novas sanções contra cinco pessoas e uma entidade "chave" no financiamento do Hamas e de sua aliada, a Jihad Islâmica palestina.

As sanções, coordenadas entre os dois países, "enviam uma mensagem clara ao Hamas: Reino Unido e seus parceiros estão decididos a garantir que quem financia atividades terroristas não tenham onde se esconder", declarou o chefe da diplomacia britânica, David Cameron, citado em um comunicado à imprensa.

"Para conseguir um cessar-fogo duradouro em Gaza, o Hamas não pode seguir no poder nem ameaçar Israel. Perturbando as redes financeiras que apoiam as operações do Hamas, incluídas aquelas a partir do Irã, essas sanções respaldam esse objetivo crucial", acrescentou o texto.