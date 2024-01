Regulador aeronáutico dos EUA recomenda inspeção de Boeings 737-900ER

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) recomendou que as companhias aéreas inspecionem as portas de seus aviões Boeing 737-900ER, após os incidentes observados nos modelos 737 MAX 9 da empresa americana que têm um design muito parecido.

"Incentiva-se as empresas a realizarem inspeções visuais" para garantir que as portas montadas não tenham defeitos, disse a FAA em um comunicado divulgado na noite de domingo (21).

O Boeing 737-900ER é um modelo mais antigo do que a série MAX, mas, de acordo com a FAA, tem semelhanças no design das portas.