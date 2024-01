Produtores de coca bloqueiam estradas na Bolívia contra inabilitação de Morales

Produtores de coca bloquearam, nesta segunda-feira (22), vários trechos de estradas na Bolívia para exigir a renúncia dos juízes que tonaram inelegível o ex-presidente de esquerda Evo Morales para as eleições presidenciais de 2025.

"Foram identificados oito pontos de bloqueio, cinco estão ativos e três foram desmobilizados", disse à imprensa Jhonny Aguilera, vice-ministro do Regime Interior.

As estradas entre as regiões de La Paz-Oruro, Cochabamba-Santa Cruz e Oruro-Potosí estavam bloqueadas desde a madrugada com pedras, troncos e pneus, segundo informações da televisão.