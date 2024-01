Principal líder de dissidência das Farc na Colômbia é capturado no Equador

Carlos Arturo Landázuri Cortés, conhecido como Comandante Gringo, substituiu na liderança o equatoriano Walther Arizala, conhecido como Guacho, morto por militares colombianos em dezembro de 2018. Na época, as autoridades calcularam sua idade na casa dos 24 anos.

"Ontem à noite em #Imbabura (norte andino), atividades de investigação e inteligência, realizadas durante 3 meses, conseguiram capturar Carlos L., conhecido como 'El Gringo', um alvo de alto valor. Líder do grupo armado Oliver Sinisterra da #Colômbia e ligado a atividades terroristas em #Esmeraldas", indicou o comandante da polícia do Equador, César Augusto Zapata, na rede social X.

O principal líder da dissidência colombiana das Farc, conhecida como 'Oliver Sinisterra', que rejeitou o processo de paz de 2016 para traficar cocaína, foi capturado no Equador, informou a polícia deste país nesta segunda-feira (22).

Landázuri está entre os mais procurados da Colômbia e é acusado de participar no sequestro e assassinato de uma equipe jornalística equatoriana em 2018.

O Ministério Público da Colômbia inclui a Oliver Sinisterra entre as "organizações transnacionais dedicadas ao tráfico de cocaína".

Essa dissidência "domina" os corredores de saída da droga pela América Central, em direção aos Estados Unidos e à Europa no sudoeste do país, segundo as autoridades colombianas.

Localizado entre o Peru e a Colômbia, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador vive um novo confronto com o tráfico de drogas. Mais de vinte facções associadas a cartéis mexicanos e colombianos mantêm o país sob controle desde o início de janeiro, com uma onda de violência que deixa cerca de vinte mortos.

lv/sp/mar/aa/mvv