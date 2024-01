BRUXELAS:

UE pressiona Israel a aceitar Estado palestino

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, insistiu nesta segunda-feira (22) em uma solução baseada em dois Estados para o conflito israelense-palestino, e garantiu que Israel não conseguirá alcançar a paz em Gaza apenas com meios militares.

AL-ARICH, Egito:

Feridos de Gaza recebem atenção em navio-hospital francês

Em um navio militar francês perto da costa do Egito, palestinos feridos recebem atenção médica, algo que se tornou inalcançável na sitiada Faixa de Gaza depois de meses de guerra.

=== EUA ELEIÇÕES ===

MANCHESTER:

Trump se aproxima da indicação republicana em New Hampshire

Donald Trump tenta garantir a indicação republicana para a eleição presidencial dos Estados Unidos, agora que a corrida se reduziu a apenas dois adversários com a desistência no domingo (21) do governador da Flórida, Ron DeSantis, antes das primárias de terça-feira em New Hampshire.

WASHINGTON:

Ron DeSantis, de estrela em ascensão a candidato fracassado à Casa Branca

Com a ampliação do porte de armas e a proibição dos livros, Ron DeSantis se tornou um defensor dos conservadores americanos por sua agenda antiliberal, mas isso não foi suficiente para que disputasse a Casa Branca com Donald Trump, a quem o governador da Flórida deu seu apoio no domingo (21), ao suspender sua campanha.

WASHINGTON:

Biden e Harris põem direito ao aborto na linha de frente eleitoral

Joe Biden e Kamala Harris defenderão esta semana o direito ao aborto como pilar da campanha dos democratas contra Donald Trump, o grande favorito para ser o candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais de novembro.

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

França coloca prestígio à prova dentro de 6 meses com Jogos Olímpicos

Depois de 100 anos dos Jogos Olímpicos em preto e branco de 1924, a França colocará sua imagem à prova daqui a seis meses com a edição de 2024 (26 de julho a 11 de agosto), que irá acontecer em um contexto internacional especialmente tenso.

Paris:

Transporte e segurança: os principais desafios pendentes dos Jogos de Paris 2024

A seis meses dos Jogos Olímpicos de Paris, a organização ainda tem trabalho pela frente para garantir o andamento tranquilo do evento, com a segurança e o transporte entre os principais desafios pendentes.

PARIS:

Jogos Olímpicos de Paris 2024 em números

Orçamento de aproximadamente 9 bilhões de euros (R$ 48,1 bilhão), previsão de 1 bilhão de telespectadores para a cerimônia de abertura, 13 milhões de refeições - incluindo três milhões de bananas -, 30.000 policiais e voluntários, 10.500 atletas... Esses são alguns números dos Jogos de Paris 2024:

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Principal líder de dissidência das Farc na Colômbia é capturado no Equador

O principal líder da dissidência colombiana das Farc conhecida como 'Oliver Sinisterra', que rejeitou o processo de paz de 2016 para traficar cocaína, foi capturado no Equador, informou a polícia do país nesta segunda-feira (22).

LIMA:

Países andinos criam 1ª rede de segurança fronteiriça por violência narco no Equador

Os países andinos deram um passo em frente na luta contra o narcotráfico e outras formas de crime organizado, anunciando no domingo (21) a primeira rede de segurança interfronteiriça contra gangues transnacionais, ante a expansão da violência do tráfico de drogas no Equador.

-- EUROPA

LONDRES:

Tempestade Isha deixa dois mortos e danos no Reino Unido e Irlanda

Duas pessoas morreram em acidentes rodoviários e milhares de casas ficaram sem energia na Irlanda e no Reino Unido devido à tempestade Isha, que também causou perturbações nos transportes, anunciaram as autoridades.

MADRI:

Paquistanês é preso na Espanha pelo assassinato de três irmãos endividados por golpe amoroso

Um cidadão paquistanês foi preso na Espanha por seu possível vínculo com o assassinato, em uma localidade de Madri, de duas irmãs e um irmão de 70 anos que, supostamente, contraíram dívidas altas após terem caído em um golpe amoroso, informou a Guarda Civil nesta segunda-feira (22).

-- ÁSIA

PEQUIM:

Deslizamento de terra deixa oito mortos e dezenas de desaparecidos na China

Pelo menos oito pessoas morreram, e dezenas continuam desaparecidas, após um deslizamento de terra na província de Yunnan, no sudoeste da China, que soterrou várias casas nesta segunda-feira (22), informou a imprensa estatal.

AYODHYA, Índia:

Premiê indiano inaugura templo símbolo do nacionalismo hindu

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inaugurou nesta segunda-feira (22) um templo que representa o triunfo de sua política nacionalista hindu, em um ato que constituiu o lançamento de sua campanha de reeleição.

-- ÁFRICA

SOA, Camarões:

Camarões lança primeira campanha sistemática de vacinação contra a malária

Camarões lançou, nesta segunda-feira (22), a primeira campanha de vacinação sistemática do mundo contra a malária, observaram jornalistas da AFP, uma iniciativa que a OMS descreveu como uma "etapa histórica".

=== ECONOMIA ===

MAR DEL PLATA, Argentina:

Férias em Mar del Plata: uma 'temporada perdida' para os argentinos

Trânsito leve e cidade quase vazia: esse é o panorama de Mar del Plata, principal destino de verão dos argentinos. Com uma inflação anual de 211% e uma forte desvalorização salarial, a temporada "está perdida" para os comerciantes e é "uma tristeza" para os turistas.

CARACAS:

Como o retorno das companhias estrangeiras impacta a Venezuela?

A flexibilização do embargo petroleiro que os Estados Unidos impuseram à Venezuela permite à golpeada indústria do país caribenho recuperar antigos canais para vender seu petróleo e retomar sociedades com empresas estrangeiras, embora se trate de um processo que, segundo especialistas, levará tempo.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN FRANCISCO:

Computadores Macintosh devem aderir à IA para não serem descartados

Quarenta anos depois de revolucionar os computadores de uso pessoal, a Macintosh pode reviver os seus dias de glória ao se juntar à onda da Inteligência Artificial para não ser descartada.

PARIS:

Quarenta anos depois, o primeiro Macintosh em números

O primeiro Macintosh, lançado em 24 de janeiro de 1984, completa 40 anos. Aqui está uma retrospectiva dos números relativos a esta antiguidade tecnológica da Apple, que, à frente de seu tempo, abriu caminho para os computadores modernos.

TÓQUIO:

Japão tem esperança de reativar sua sonda lunar

A agência espacial japonesa desligou a alimentação elétrica de sua sonda SLIM, menos de três horas depois de seu pouso histórico, com o objetivo de poupar suas baterias, na esperança de restaurar suas funções.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Alcaraz atropela sérvio Kecmacevic e vai às quartas do Aberto da Austrália

Com direito a "pneu" no terceiro set, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, despachou o sérvio Miomir Kecmanovic (60º) nesta segunda-feira (22) e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália.

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

