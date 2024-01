Nove pessoas são indiciadas na França por duplo homicídio na Espanha ligado ao tráfico

Um comando, supostamente pertencente à organização marselhesa DZ Mafia, viajou à Espanha para assassinar dois cidadãos franceses, "membros destacados" da gangue rival Yoda, declarou nesta segunda Nicolas Bessone, promotor de Marselha, em entrevista coletiva com a polícia catalã.

A cidade litorânea de Salou, perto de Tarragona, no nordeste da Espanha, foi cenário, em 3 de maio, de uma disputa entre dois grupos criminosos de Marselha, cidade do sul da França.

Nove pessoas foram indiciadas no contexto de uma investigação das polícias francesa e catalã sobre o assassinato de dois franceses relacionados com o tráfico de drogas em maio de 2023 na cidade espanhola de Salou, anunciou a Justiça francesa nesta segunda-feira (22).

Nos meses seguintes, a segunda maior cidade da França registrou cerca de 50 homicídios relacionados com o narcotráfico, 35 deles diretamente vinculados à rivalidade entre esses dois clãs, indicou Pascal Bonnet, adjunto da polícia judiciária no sul do país.

Quatorze pessoas foram detidas nesta investigação, que durou oito meses, 13 deles na semana passada no sul da França.

Por fim, nove pessoas foram indiciadas, cinco delas mulheres. Acredita-se que uma delas "deu o sinal verde" em Salou e as outras quatro são suspeitas de ajudar o comando após os assassinatos.

A Espanha é uma das principais rotas europeias de importação de droga, mas também um dos destinos de férias favoritos dos criminosos marselheses.

