Nota aos clientes sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Qual será o impacto das guerras na Ucrânia e em Gaza? Como garantir a segurança dos Jogos? Qual será a participação dos atletas russos? O Sena poderá receber as provas de natação em águas abertas e triatlo, apesar de o banho ainda estar proibido? A rede de transporte público poderá atender os 15 milhões de espectadores esperados? Haverá um 'efeito Jogos' no final do quinquênio de Emmanuel Macron? Quais serão as estrelas dos Jogos?

Tal como aconteceu quando faltavam dois anos para o evento, e depois a um ano, a AFP oferece nesta semana uma atualização dos preparativos com um dossiê que será transmitido de segunda a quarta-feira.

E, depois, toda a equipe editorial continuará a informar com seus diversos serviços (texto, fotografia, vídeo, infografia...) na reta final até ao acendimento da pira no dia 26 de julho.

SEGUNDA-FEIRA 22 DE JANEIRO