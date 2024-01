Noskova e Yastremska avançam às quartas de final do Aberto da Austrália

Por sua vez, Yastremska derrotou a bielorrussa Victoria Azarenka (22ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-4. Depois de passar pelo qualifying para garantir vaga na chave principal, a ucraniana de 23 anos acaba de vencer sua sétima partida nas quadras do Melbourne Park.

"É como se meu coração fosse sair do corpo", comemorou Yastremska. "Durante a partida imaginei umas 25 vezes que ia perder, estava perdendo no primeiro set, no tiebreak, no segundo... tive a impressão de estar sempre correndo atrás do prejuízo".

Antes desta edição do Aberto da Austrália, Noskova nunca havia passado da segunda fase de um Grand Slam, e Yastremska das oitavas de final.

