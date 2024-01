Nos EUA, Trump abre ampla vantagem sobre Haley em pesquisa para primária de New Hampshire

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump liderava, por uma ampla margem, a preferência dos eleitores para as primárias do Partido Republicano de New Hampshire, segundo pesquisa realizada pela Universidade Monmouth, em parceria com o Washington Post.

A sondagem mostrou que Trump detinha 52% das intenções de voto nas primárias que serão realizadas na terça-feira, 23, enquanto a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU) Nikki Haley recebia 34% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada antes da desistência do governador da Flórida, Ron DeSantis, neste domingo, 21. Na sondagem, DeSantis aparecia com apoio de 8%.