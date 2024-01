Irã e Paquistão recuperam normalidade diplomática após troca de bombardeios

O Irã e o Paquistão anunciaram nesta segunda-feira (22) uma volta à normalidade nas relações diplomáticas, após trocarem bombardeios na semana passada.

"Em uma conversa telefônica entre os ministros das Relações Exteriores do Paquistão e da República Islâmica do Irã, ambas as partes concordaram que os embaixadores de ambos os países retornarão aos seus cargos até 26 de janeiro", afirmaram em comunicado conjunto.

"Convidado por Jalil Abbas Jilani, o ministro de Relações Exteriores do Paquistão, seu homólogo iraniano, Amir Abdollahian, realizará em 29 de janeiro uma visita à Islamabad", detalhou o comunicado.