Guiné Equatorial goleia anfitriã Costa do Marfim (4-0) na Copa Africana de Nações

A anfitriã Costa do Marfim perdeu por 4 a 0 para a Guiné Equatorial nesta segunda-feira (22), no estádio Ebimpe, perto da capital Abidjan, uma derrota que põe em risco a sua presença nas oitavas de final da Copa Africana de Nações.

Emilio Nsue, que já havia marcado um hat-trick na quinta-feira diante da Guiné-Bissau, marcou mais dois gols (aos 42 e 75 minutos), enquanto Pablo Ganet fez o segundo, num magistral tiro livre direto, aos 73 minutos. O quarto foi de Jannick Buyla (88').

Os "Elefantes" terminam em terceiro lugar do Frupo A com três pontos e saldo de gols negativo (-3). Agora, devem contar com uma complicada sucessão de resultados para garantir presença nas oitavas de final como um dos quatro melhores terceiros.