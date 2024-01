Governo da Colômbia e ELN iniciam sexta rodada de negociações

O governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional (ELN) iniciaram nesta segunda-feira (22), em Havana, uma nova rodada de negociações, na qual pretendem prorrogar o cessar-fogo, que expira no próximo dia 29.

"O sexto ciclo começou com a expectativa de avançar e nos aproximar das transformações de que a Colômbia necessita", publicou a delegação do ELN na rede X, juntamente com uma foto dos negociadores na Praça da Revolução, em Havana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta rodada de negociações, as partes buscarão prorrogar o cessar-fogo de seis meses assinado em junho em Havana, que entrou em vigor em 3 de agosto. Em dezembro, o ELN, última guerrilha ativa na Colômbia, comprometeu-se no México a suspender os sequestros.