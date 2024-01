Gigi Riva, um ícone do futebol italiano dos anos 60 e 70

Dois anos antes ele havia marcado o mais importante dos seus 35 gols com a camisa da 'Azzurra', abrindo o placar na final da Eurocopa, no Estádio Olímpico de Roma, contra a Iugoslávia (2-0). Era o segundo jogo da final depois de um empate (1-1) e de uma classificação conseguida nas semifinais contra a União Soviética de uma maneira inusitada para os tempos atuais: por sorteio. A decisão nos pênaltis ainda não havia sido implantada.

No México, foi um dos protagonistas daquela que é considerada uma das melhores partidas da história dos Mundiais, na semifinal, em que venceu a Alemanha Ocidental por 4 a 3, ao lado de outros grandes nomes como Gianni Rivera e Giacinto Fachetti. Após o empate em 1 a 1 nos 90 minutos, Riva marcou um dos cinco gols da inesquecível prorrogação que levou a Itália à final perdida para o Brasil de Pelé (4-1).

Maior artilheiro da história da 'Nazionale', Luigi 'Gigi' Riva foi um dos nomes emblemáticos do futebol italiano nas décadas de 1960 e 1970, período brilhante em que venceu a Euro-1968 e chegou à lendária final da Copa do Mundo de 1970.

'Rombo di Tuono' ('rugido do trovão', em português), como foi apelidado, possuía um poder de fogo excepcional, mas apenas com o pé esquerdo. "O pé direito só serve para subir no bonde", brincava o técnico Manlio Scopigno.

Com seu clube, Riva, originário da Lombardia, foi jogador de um só time, o Cagliari, da Sardenha. Em diversas ocasiões rejeitou ofertas de clubes mais poderosos, como a Juventus.

Em 1970, seus 21 gols em 30 jogos levaram o time a um título histórico, pois foi a primeira vez que o 'Scudetto' foi para um clube do sul da Itália.

Aquele que foi considerado pelo escritor e cineasta Pier Paolo Pasolini um 'poeta da bola' quase ganhou a Bola de Ouro: ficou em segundo em 1969 perdendo para o compatriota Gianni Rivera, depois terceiro em 1970 atrás do alemão Gerd Muller e do inglês Bobby Moore.