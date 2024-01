França irá julgar em 2025 acusado de atentado na basílica de Nice

O autor do atentado que, em outubro de 2020, matou três pessoas na basílica de Nice, no sudeste da França, será julgado em fevereiro de 2025, indicou uma fonte próxima ao caso nesta segunda-feira (22). Entre as vítimas estava uma franco-brasileira.

Brahim Aouissaoui comparecerá entre 10 e 28 de fevereiro de 2025 perante um tribunal de Paris por homicídio e tentativa de homicídio terrorista, segundo esta fonte, que confirmou uma informação do jornal Le Figaro.

O tunisiano, de 24 anos, saiu da cidade de Sfax, na região central da Tunísia, na madrugada de 20 de setembro de 2020 a bordo de uma embarcação ao lado de mais dez pessoas, sem avisar sua família.