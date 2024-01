Exército israelense trava intenso embate contra Hamas no sul de Gaza

O Exército israelense lançou intensos bombardeios contra o Hamas em Khan Yunis, o novo epicentro da guerra em Gaza, nesta segunda-feira (22), em meio a uma crescente pressão para aceitar acordos que permitam a libertação dos reféns e o fim da guerra. Testemunhas relataram ataques mortais em Khan Yunis, a maior cidade do sul de Gaza, e fortes confrontos entre soldados israelenses e combatentes islamistas do Hamas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais de 120 pessoas morreram no território palestino nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

"Os bombardeios de artilharia não param desde as 5h", disse Yunis Abdel Razek, de 52 anos, na Universidade Al Aqsa da cidade, onde se refugiou com a família. Segundo a AFPTV, moradores de Gaza enterraram corpos em uma vala comum no pátio do hospital Nasser, onde Israel afirma que altos comandantes do Hamas estão escondidos. "Lançaram bombas de gás contra nós, o que sufocou muitas pessoas", relatou Saadia Abu Taima, que perdeu sua neta. O Crescente Vermelho palestino declarou que as forças israelenses estavam "cercando" seu centro de ambulâncias e "atacando qualquer um que tentasse circular pela área". Diante do acirramento dos confrontos, diversas famílias lotaram as estradas com destino à Rafah, na fronteira com o Egito, que abriga milhares de deslocados. Mais de 80% dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados pela guerra e enfrentam uma grave crise humanitária, segundo a ONU.

A guerra eclodiu após o ataque do grupo islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas mataram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses. Os combatentes do Hamas também fizeram cerca de 250 reféns, dos quais 132 permanecem em Gaza, segundo as autoridades israelenses.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, classificado como "organização terrorista" por Estados Unidos, União Europeia e o próprio país. A implacável ofensiva israelense deixa ao menos 25.295 mortos em Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, de acordo com o Hamas, que governa o território devastado e sitiado desde 2007. Desde o início do confronto, as trocas de tiros são quase diárias na fronteira entre Israel e o Líbano, embates que já deixaram mais de 200 mortos no lado libanês, incluindo 146 combatentes do movimento pró-Irã Hezbollah, de acordo com uma contagem da AFP.