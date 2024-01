EUA pede a Israel 'investigação urgente' sobre morte de palestino-americano

Os Estados Unidos pediram, nesta segunda-feira (22), a Israel, que inicie uma "investigação urgente" sobre a morte de um jovem palestino-americano de 17 anos. Tawfiq Abdel Jabbar foi atingido por disparos israelenses na Cisjordânia.

"Seguimos colaborando estreitamente com o governo de Israel para obter a maior quantidade de informações possível e pedimos uma investigação urgente para determinar as circunstâncias de sua morte", declarou aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.

Abdel Jabbar morreu na sexta-feira em Al Mazraa Al Sharqiya, ao leste de Ramallah, na Cisjordânia, de acordo com a agência palestina Wafa e seus familiares. Seu funeral foi realizado no sábado.