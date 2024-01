EUA e Reino Unido lançam novos ataques no Iêmen, diz agência de notícias huthi

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram novos ataques contra a capital do Iêmen, Saná, e outros setores do país, afirmou a agência de notícias dos rebeldes huthis na madrugada de terça-feira (noite de segunda, 22, no Brasil).

"Forças britânico-americanas estão realizando ataques na capital, Saná" e várias outras partes do Iêmen, reportou a agência de notícias Saba em um breve alerta em árabe.