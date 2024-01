Equador apreende cerca de 10 toneladas de drogas em megaoperação

Cerca de 10 toneladas de drogas foram apreendidas no oeste do Equador, país que trava uma guerra contra as drogas com soldados nas ruas, informou o Exército no domingo (21), qualificando a operação como uma das mais importantes "dos últimos tempos".

A droga, cuja quantidade exata ainda está sendo determinada, foi encontrada em um armazém localizado em uma zona rural da cidade de Vinces, na província de Los Ríos (oeste), informaram as Forças Armadas em mensagem na rede social X.

Depois das 17h locais (19h em Brasília), militares e policiais continuaram "no trabalho de verificação, segurança perimetral" e isolamento da área, acrescentou a autoridade militar.