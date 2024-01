Egito e Cabo Verde empatam (2-2) e vão às oitavas da Copa Africana de Nações

Em uma partida dramática, o Egito empatou nesta segunda-feira (22) com Cabo Verde em 2 a 2, e se classificou para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN) em segundo lugar, atrás do seu adversário do dia no grupo B.

Detentores do recorde absoluto de títulos na CAN (7), os egípcios ficaram perto da eliminação, mas este empate, combinado com o de Gana com Moçambique no outro jogo do Grupo B desta segunda-feira, os levou às oitavas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do domínio egípcio, Cabo Verde abriu o placar. Após bom trabalho de Ryan Mendes, Gilson recebeu na altura da marca de pênalti, girou e mandou para o fundo da rede, surpreendendo a defesa egípcia (45'+1).