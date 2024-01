Começa em Nova York julgamento por assassinato do rapper Jam Master Jay do Run-DMC

Depois de duas décadas sem que o crime tivesse uma solução, a Promotoria indiciou, em agosto de 2022, Ronald Washington, hoje com 59 anos, e Karl Jordan Jr., de 40, suposto autor do disparo na cabeça que, em 30 de outubro de 2002, causou a morte de Jason "Jay" Mizell em seu estúdio no distrito do Queens. O músico tinha então 37 anos e era pai de três filhos.

Duas décadas depois do assassinato de Jam Master Jay, começa nesta segunda-feira (22) o processo contra dois supostos homicidas do famoso DJ do grupo americano Run-DMC, que deixou uma marca indelével no rap.

Em maio de 2023, o poder público também indiciou um terceiro acusado, Jay Bryant, agora com 50 anos e que será processado em outra ação paralela, segundo um porta-voz da corte.

Tanto Washington quanto Jordan, que tinha 18 anos no momento do suposto crime, são acusados de homicídio em contexto com o tráfico de drogas e assassinato com arma de fogo, por isso poderiam ser condenados à pena capital.

Jordan também enfrenta várias acusações adicionais de tráfico de drogas. Os três acusados procediam de Hollis, Queens, distrito nova-iorquino de onde surgiu o Run-DMC.

Segundo documentos judiciais, o motivo do assassinato do rapper estava relacionado com a aquisição de cocaína por parte de Mizell, para distribui-la em Maryland através do grupo do qual faziam parte Washington e Jordan.

Uma disputa interna levou Mizell a retirar Washington do trato, o que, segundo os promotores, levou a seu assassinato.

O homicídio teve grande repercussão devido ao sucesso internacional do Run-DMC, um grupo de hip hop surgido no começo dos anos 1980 e conhecido por sucessos como "It's Tricky", "Christmas In Hollis", "Can You Rock It Like This", "My Adidas" e "Walk this Way".