Chelsea busca virada sobre Middlesbrough para ir à final da Copa da Liga

Mas o 'Boro' derrubou as previsões e o Fulham deu trabalho ao Liverpool, que conseguiu uma vitória em casa por 2 a 1 e vai a Londres na quarta-feira dependendo de um empate para avançar.

Antes dos jogos de ida, parecia difícil imaginar outro cenário que não fosse uma decisão entre 'Blues' e 'Reds' em Wembley, no dia 25 de fevereiro.

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Chelsea precisa de uma virada nesta terça-feira (23) sobre o Middlesbrough (2ª divisão) do técnico Michael Carrick, especialista da competição, para ir à final da Copa da Liga Inglesa, enquanto na outra semifinal o Liverpool abriu vantagem sobre o Fulham.

Para o Chelsea, atual nono colocado no Campeonato Inglês, a Copa da Liga é o caminho mais curto para um título na temporada. Por isso, a derrota na ida para o Middlesbrough, que ocupa o meio da tabela na Championship, foi mais dolorosa.

"É um passaporte para ir à final, para ir a Wembley. É um jogo muito importante para nós e temos que mostrar que é importante para o clube, para nós, para todos", resumiu o técnico Mauricio Pochettino em entrevista coletiva.

Os 'Blues' terão a vantagem de jogar em casa, onde mantêm uma série de seis vitórias consecutivas levando em conta todas as competições, com apenas quatro gols sofridos.

"Devemos aproveitar o fato de jogarmos em Stamford Bridge, com toda a energia que virá dos nossos torcedores", acrescentou Pochettino.

O ataque do Chelsea continua com problemas, depois de desperdiçar várias oportunidades no jogo de ida. O 'Boro', por sua vez, conseguiu vencer convertendo uma das poucas chances que teve.

O clube do noroeste da Inglaterra permitiu a Carrick renovar seu caso de amor com a Copa da Liga, torneio que venceu três vezes como jogador do Manchester United (2009, 2010 e 2017).