Canadá limitará por dois anos entrada de estudantes internacionais no país

O Canadá anunciou, nesta segunda-feira (22), que limitará por dois anos os vistos para estudantes internacionais, após o aumento das admissões ter agravado a crise habitacional no país, indicou o governo.

"Para garantir que não aconteça um novo aumento no número de estudantes internacionais no Canadá em 2024, estabeleceremos um limite nacional para solicitações" de entrada no país para estudos, "por um período de dois anos", afirmou o ministro da Imigração, Marc Miller.

O Canadá planeja conceder 364.000 vistos para estudantes internacionais este ano, 35% a menos do que em 2023.