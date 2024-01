Camarões lança primeira campanha sistemática de vacinação contra a malária

Camarões lançou, nesta segunda-feira (22), a primeira campanha de vacinação sistemática do mundo contra a malária, observaram jornalistas da AFP, uma iniciativa que a OMS descreveu como uma "etapa histórica".

A doença mata mais de 600 mil pessoas todos os anos, 95% delas na África, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste continente, as crianças menores de 5 anos representam mais de 80% das vítimas.

"Alguns pais estão relutantes, mas sei que as vacinas são boas para as crianças", disse Akono à AFP.

Graças à campanha, a vacina será oferecida de forma gratuita e sistemática a todas as crianças menores de seis meses, ao mesmo tempo que outras vacinas clássicas, obrigatórias ou recomendadas.

No dia 21 de novembro, Camarões recebeu mais de 300 mil doses da vacina antimalária RTS,S, do grupo farmacêutico britânico GSK, a primeira validada e recomendada pela OMS.

A OMS, com sede em Genebra, saudou a campanha camaronesa, que descreveu como uma "etapa histórica", e afirmou que "poderia mudar a situação no combate à malária e salvar dezenas de milhares de vidas todos os anos".

Resta saber se a população aceitará a vacina. "A malária mata tanto que as populações envolvidas a aceitam em massa", disse o médico Willis Akhwale, conselheiro especial do comitê queniano do fundo global End Malaria, co-presidido por Bill Gates.

