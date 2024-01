Bukele pede voto para seguir com 'guerra' contra gangues em El Salvador

"Neste 4 de fevereiro, devemos proteger as conquistas de segurança", disse Bukele em um vídeo de um minuto divulgado em sua conta na rede social X.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, favorito nas próximas eleições de 4 de fevereiro, pediu no domingo (21) o voto da população para não colocar "em risco" a polêmica luta que seu governo trava contra as gangues.

"Neste momento, Novas Ideias tem a maioria qualificada, mas com apenas um deputado a menos perderíamos essa maioria e colocaríamos em risco a guerra contra as gangues", advertiu Bukele.

Segundo o presidente salvadorenho, se não tiver maioria qualificada no Congresso, seu governo não conseguirá aprovar o regime de exceção, eleger magistrados da Suprema Corte de Justiça, o procurador-geral, "nem aprovar todas as ferramentas que estão nos ajudando para vencermos essa guerra" contra as gangues.

"Isso quer dizer que, com apenas um deputado a menos do Novas Ideias, a oposição poderá concretizar seu verdadeiro e único plano, libertar os bandidos e ocupá-la para retornar ao poder", acrescentou.

Diferentes pesquisas indicam que Bukele deve se reeleger e dominar quase por completo o Congresso nas eleições de 4 de fevereiro. Nessa data, além de elegerem um presidente, os salvadorenhos também renovam o Congresso.

Em 30 de novembro, o presidente recebeu licença parlamentar de seis meses para se lançar em sua campanha à reeleição.

O enorme apoio popular a Bukele se deve ao fato de sua "guerra" contra os grupos criminosos ter levado tranquilidade à população, apesar de limitar os direitos civis com um regime de exceção em vigor desde março de 2022, segundo grupos de direitos humanos.