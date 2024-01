Botafogo cancela contratação do lateral português Manafá

"Wilson Manafá não será atleta do Botafogo. O Clube não vai aceitar mudanças nos termos acordados e segue no mercado para reforçar o seu elenco visando as competições da temporada", indicou o time carioca em sua conta na rede social X.

O Botafogo cancelou a contratação do lateral-direito português Wilson Manafá nesta segunda-feira (22), uma semana depois de tê-lo anunciado oficialmente como reforço do time que vai brigar por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

O clube espanhol, que luta pela permanência na primeira divisão, não se pronunciou até o momento.

Várias vezes campeão pelo Porto (2019-23), Manafá era esperado no Rio para reforçar a defesa do Botafogo, que no ano passado foi protagonista de um dos maiores reveses da história do futebol brasileiro. Depois de liderar o Brasileirão durante 31 dias, com uma vantagem que chegou a ser de 13 pontos, perdeu a liderança e terminou na quinta posição, se classificando para a segunda fase eliminatória da Libertadores, que será disputada em fevereiro.

A equipe comandada por Tiago Nunes disputa atualmente o Campeonato Carioca. Em abril estreia no Brasileirão, competição que não vence desde 1995.

raa/app/ol/aam/am