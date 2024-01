Biden conversa com Sunak sobre ataques dos houthis 'apoiados por Irã'

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, conversaram por telefone, nesta segunda-feira, 22, sobre as ofensivas dos Houthis a navios comerciais e de guerra no Mar Vermelho. A informação foi divulgada pela Casa Branca em comunicado, no qual se refere aos ataques como "apoiados pelo Irã".

Na ligação, os líderes "reiteraram o seu compromisso com a liberdade de navegação, o comércio internacional e a defesa dos marinheiros contra ataques ilegais e injustificáveis", diz a nota.

Biden e Sunak também discutiram "a importância de ampliar a ajuda humanitária e a proteção civil das pessoas em Gaza, e de garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas". Eles ainda reforçaram o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia.