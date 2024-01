Autoridades prendem 32 pessoas na Venezuela por 'conspirações' contra Maduro

Autoridades venezuelanas prenderam 32 pessoas, entre civis e militares, acusadas de "traição à pátria" por cinco supostas "conspirações" para assassinar o presidente do país, Nicolás Maduro, com o apoio dos Estados Unidos, informou o Ministério Público nesta segunda-feira (22).

"Todos os detidos estão condenados, confessaram e revelaram informações sobre os planos contra a maioria do povo venezuelano e a sociedade democrática", afirmou o procurador-geral, Tarek William Saab, em uma declaração à imprensa. "Não haverá contemplações legais e jurídicas contra qualquer um desses indivíduos", acrescentou.

Saab, da linha oficialista, detalhou as supostas conspirações reveladas ao longo de 2023 e no início de 2024, para os quais também foram emitidos mandados de prisão contra outras 11 pessoas, incluindo ativistas de direitos humanos, jornalistas e soldados no exílio.