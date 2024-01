Autoridades investigam telefonemas falsos que imitam Biden antes das primárias

As autoridades de New Hampshire anunciaram, nesta segunda-feira (22), que estão investigando telefonemas falsos que imitam a voz de Joe Biden e "incitam os eleitores a não votar" durante as primárias previstas para terça-feira neste estado do nordeste dos Estados Unidos.

Em um comunicado, o gabinete do procurador-geral de New Hampshire assegurou ter recebido denúncias sobre essas chamadas realizadas aos eleitores no domingo para lhes dizer: "seu voto fará diferença em novembro, não na terça".

"Embora a voz no telefonema automático soe como a do presidente Biden, a mensagem parece ter sido produzida artificialmente, baseando-se em informação preliminar", disse o comunicado.