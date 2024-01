Audiência de julgamento por difamação de Trump será retomada na 4ª

A audiência do julgamento contra Donald Trump, que havia ido ao tribunal de Manhattan para enfrentar a escritora E. Jean Carroll, que pede 10 milhões de dólares (49,2 milhões de reais) por difamação, foi suspensa por um possível caso de covid de um jurado e será retomada na quarta-feira (24), anunciaram fontes judiciais.

Na véspera das primárias do Partido Republicano no estado de New Hampshire, nas quais Trump pode receber o apoio definitivo para suas ambições de se tornar o candidato do Partido Republicano e voltar à Casa Branca nas eleições de novembro, o magnata havia retornado à sala depois de sua última aparição na última quarta-feira.

Diante do surgimento de sintomas compatíveis com covid de um dos membros do júri, e do contato da advogada principal de Trump, Alina Habba, com seus pais também doentes, o juiz Lewis Kaplan suspendeu a audiência.