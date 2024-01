Agricultores franceses ameaçam recrudescer protestos

Os agricultores ameaçaram, nesta segunda-feira (22), recrudescer os protestos na França para pedir "respostas" às suas críticas sobre as elevadas cargas financeiras e as normas ambientais, em plena mobilização agrária em vários países da Europa.

"A partir de hoje (...) e enquanto for necessário, será realizado um certo número de ações", advertiu na rádio France Inter, Arnaud Rousseau, líder do sindicato agrícola FNSEA, horas antes de se reunir com o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal.

Desde a noite de quinta-feira, dezenas de agricultores bloqueiam a rodovia A64, que conecta Toulouse (sul) a Bayonne (sudoeste), bloqueios que estenderam nesta segunda-feira ao acesso à central nuclear de Golftech (sul).