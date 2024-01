Acidente envolvendo avião russo deixa 2 mortos no Afeganistão

As duas pessoas que estavam desaparecidas depois de um acidente envolvendo um avião russo no fim de semana, em uma região montanhosa do nordeste do Afeganistão, morreram, indicou um funcionário do governo afegão nesta segunda-feira (22).

Seis pessoas estavam a bordo do avião Falcon 10, que fazia um voo médico fretado da Índia para Uzbequistão e Rússia, antes de perder comunicação na noite de sábado.

"Realizamos uma busca durante dois dias e, ontem à tarde, encontramos a localização do avião. Tinha seis passageiros. Resgatamos os quatro que estavam vivos. Duas pessoas morreram", declarou Abdul Sattar Gharwal, diretor-geral do Ministério de Transportes e Aviação afegão.