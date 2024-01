UE debate novo plano de US$ 20 bilhões para aumentar a ajuda militar à Ucrânia

"Dada a dependência da Ucrânia do apoio externo, as escolhas feitas pelos Estados-membros e parceiros da UE no próximo período permitirão à Ucrânia progredir de forma decisiva ou prejudicarão seriamente a sua capacidade de resistência", diz a proposta.

Separadamente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) planeja anunciar na terça-feira (23) o que ela vem chamando de "um novo e importante investimento em munições de artilharia", visando aumentar a produção de munições de artilharia de 155 milímetros. A Ucrânia está ficando sem munições, disseram os seus líderes.

Os líderes da UE também se reunirão no dia 1º de fevereiro para tentar chegar a um acordo sobre um pacote econômico de 50 bilhões de euros para a Ucrânia.

A Alemanha, a Grã-Bretanha, os Países Baixos e a Suécia estão entre os países que prometeram recentemente milhares de milhões de dólares em novos pacotes bilaterais de assistência militar para Kiev. Mas o programa de assistência militar à escala da UE para a Ucrânia deparou-se com grandes problemas.

Se o novo plano da UE for aprovado, ele prevê que mais de 20 bilhões de euros de fundos da União Europeia sejam devolvidos aos Estados-membros por dezenas de milhões de euros de assistência militar que prestam à Ucrânia durante os próximos quatro anos. O plano surgiu de semanas de debates entre a UE e os seus Estados membros. Um rascunho confidencial do plano, visto pelo Wall Street Journal, foi formalmente divulgado na sexta-feira, 19.

No início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Europa começou pela primeira vez a utilizar fundos da UE em grande escala para pagar assistência militar letal através do Mecanismo Europeu para a Paz do bloco (EPF, na sigla em inglês). Isto revelou-se um grande sucesso durante um ano, com 5,5 bilhões de euros em fundos a serem reembolsados aos Estados-membros que forneceram Kiev em grande parte a partir dos seus estoques existentes de armas, munições, tanques e mísseis de defesa aérea.