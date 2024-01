Sabalenka atropela Anisimova e vai às quartas do Aberto da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, deu um passo a mais rumo à defesa de seu título com outra exibição dominante que a classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália neste domingo (21).

Sabalenka derrotou a americana Amanda Anisimova na Margaret Court Arena por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em 70 minutos.

A bielorrussa cedeu apenas 11 games em seus quatro jogos e, com a cabeça de chave número 1 Iga Swiatek eliminada do torneio, é amplamente favorita para conquistar seu segundo título de Grand Slam.