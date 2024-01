Russos se esquecem de Lenin e Putin questiona seu legado um século após sua morte

Cem anos após a morte de Lenin, o corpo do pai da Revolução bolchevique segue exposto, embalsamado, na Praça Vermelha. Mas seu legado vem desaparecendo para a sociedade russa, sobretudo depois que o presidente Vladimir Putin o criticou por ter "inventado" a Ucrânia.

As autoridades não anunciaram nenhum evento específico para este domingo (21), centenário de sua morte, e só está prevista uma cerimônia do Partido Comunista em seu mausoléu, situado perto do Kremlin.