Reino Unido diz levar 'muito a sério' ameaças de interferência eleitoral

O Reino Unido leva "muito a sério" as ameaças de interferência estrangeira nas eleições previstas para este ano, declarou o ministro da Defesa, Grant Shapps, neste domingo (21), após a advertência de uma autoridade antiterrorista.

"Obviamente é algo que levamos muito a sério", afirmou Shapps ao canal Sky News. As organizações antiterroristas e outras instituições "estarão muito atentas a isso", acrescentou.

O chefe da luta antiterrorista no Reino Unido, Matt Jukes, declarou na sexta-feira que as ameaças de espionagem de países estrangeiros como China, Rússia e Irã são maiores agora do que "desde os tempos da Guerra Fria".