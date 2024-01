Real Madrid vira sobre Almería com gol no fim; Barça vence Betis

O Real Madrid perdia por 2 a 0 para o lanterna Almería no intervalo, mas conseguiu vencer por 3 a 2 com um gol de Dani Carvajal no apagar das luzes (90'+9), em jogo disputado neste domingo (21), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, que também teve a vitória do Barcelona sobre o Betis por 4 a 2.

O gol de Carvajal foi a culminação de uma virada emocionante para o time merengue, que temia o pior quando Largie Ramazani (1') e Edgar González (43') colocaram o Almería em vantagem no primeiro tempo.

Jude Bellingham iniciou a reação na segunda etapa cobrando pênalti (57') e Vinícius Júnior empatou pouco depois (67') mandando a bola para as redes com o ombro, em uma jogada que teve que ser revisada pelo VAR para checar um possível toque com o braço do brasileiro.