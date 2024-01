Quatro sobreviventes são encontrados após queda de avião russo no Afeganistão

Quatro pessoas foram encontradas com vida e outras duas ainda estão desaparecidas neste domingo (21), após a queda de um avião russo em uma área montanhosa no nordeste do Afeganistão, informou a agência de aviação civil da Rússia, Rosaviatsia.

"O serviço local de busca e resgate em terra encontrou a aeronave Falcon 10", disse a Rosaviatsia em seu último comunicado.

"Das seis pessoas que estavam a bordo do avião, aparentemente quatro estão vivas. Sofreram vários ferimentos. O paradeiro das outras duas está sendo verificado", continuou a agência.