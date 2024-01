Protestos contra extrema direita reúnem milhares de pessoas na Alemanha

As manifestações ocorreram na sequência da divulgação de que extremistas de direita se reuniram recentemente para discutir a deportação de milhões de imigrantes, incluindo alguns com cidadania alemã. Alguns membros do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) estiveram presentes na reunião.

Dezenas de milhares de pessoas protestaram contra a extrema direita em cidades da Alemanha no sábado (20), participando de eventos com slogans como "Nunca mais é agora", "Contra o ódio" e "Defenda a democracia". As grandes multidões foram as mais recentes de uma série de manifestações que vêm ganhando força nos últimos dias.

Uma manifestação semelhante na sexta-feira em Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, atraiu o que a polícia disse ser uma multidão de 50 mil pessoas e teve de ser encerrada mais cedo porque a massa de pessoas levou a preocupações de segurança.

Embora a Alemanha tenha tido outros protestos contra a extrema direita nos últimos anos, o tamanho e o alcance dos protestos realizados neste fim de semana - não apenas nas grandes cidades, mas também em dezenas de cidades menores em todo o país - são notáveis.

As multidões foram um sinal de que os protestos parecem estar estimulando a oposição popular ao AfD de uma nova forma. O que começou como reuniões relativamente pequenas aumentou para protestos que, em muitos casos, estão atraindo muito mais participantes do que os organizadores esperavam.

O catalisador dos protestos foi uma reportagem do meio de comunicação Correctiv, na semana passada, com o relato de uma reunião da extrema direita em novembro, que o veículo afirmou ter tido participação de figuras do extremista Movimento Identitário e do AfD. Um membro proeminente do Movimento Identitário, o cidadão austríaco Martin Sellner, apresentou a sua visão de "remigração" para as deportações, afirma a reportagem.

O AfD procurou se distanciar da reunião extremista, dizendo que não tinha ligações organizacionais ou financeiras com o evento, que não era responsável pelo que foi discutido lá e que os membros que participaram fizeram isso a título puramente pessoal. Ainda assim, uma das co-líderes do AfD, Alice Weidel, rompeu com um conselheiro que estava lá, ao mesmo tempo em que condenou a própria reportagem do Correctiv.

Os protestos também se baseiam na crescente ansiedade ao longo do último ano sobre o apoio que o AfD vem ganhando entre o eleitorado alemão.